「型爸」有苦有樂 黃曉明笑囝囝奀皮 吳彥祖被寸過氣

內地影帝黃曉明最近在真人騷《中餐廳》罕有談湊仔經，與前妻Angelababy育有兒子「小海綿」的他，與同為父母的台灣藝人趙又廷、賈靜雯閒聊，破天荒談及囝囝的長相及性格：「我兒子長得像我，性格像媽媽。」又笑指囝囝頑皮：「我小時候屬於乖到別人會以為我是女孩那種，我的兒子跟我很像，但他簡直皮得就是上了天了！」趙又廷問「小海綿」長相是否像爸爸，並苦惱說：「兒子不是像媽媽嗎？為甚麼我女兒那麼像我？」黃曉明即表示可能遺傳基因不一樣，多年來，他與Baby未有刻意公開「小海綿」的真面目，但多次「失手」令囝囝靚樣疑似曝光。