「型爸」有苦有樂 黃曉明笑囝囝奀皮 吳彥祖被寸過氣
內地藝人黃曉明激罕談及與兒子「小海綿」的相處點滴，自爆囝囝長相似他，性格則似媽咪Angelababy；另一「型爸」吳彥祖被愛女揶揄不再當紅，認真搞笑！
內地影帝黃曉明最近在真人騷《中餐廳》罕有談湊仔經，與前妻Angelababy育有兒子「小海綿」的他，與同為父母的台灣藝人趙又廷、賈靜雯閒聊，破天荒談及囝囝的長相及性格：「我兒子長得像我，性格像媽媽。」又笑指囝囝頑皮：「我小時候屬於乖到別人會以為我是女孩那種，我的兒子跟我很像，但他簡直皮得就是上了天了！」趙又廷問「小海綿」長相是否像爸爸，並苦惱說：「兒子不是像媽媽嗎？為甚麼我女兒那麼像我？」黃曉明即表示可能遺傳基因不一樣，多年來，他與Baby未有刻意公開「小海綿」的真面目，但多次「失手」令囝囝靚樣疑似曝光。
珍惜相處時間
另一邊廂，同是圈中「型爸」的吳彥祖為ViuTV節目擔任嘉賓，透露早前因疫情關係，已4年沒有回港。疫情期間，他每天照顧女兒，曾擔心覺得煩厭，但原來非常喜歡這種生活，現在亦相當珍惜與女兒的相處時間，因明白女兒長大後未必再跟自己親近。他又分享父女間的趣事，爆10歲女兒經常取笑父母，更曾笑他不再當紅，熱度大減，現身機場亦沒有Fans要求簽名等，令他哭笑不得。
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