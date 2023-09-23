儲蓄為環遊世界 黃翠如佛系接Job 靠老公搵錢
藝人黃翠如與老公蕭正楠結婚多年恩愛如昔，經常於社交網放閃之餘，更自爆老公每月自動自覺撳現金畀家用，更開設聯名戶口做定期努力儲錢，希望將來退休後可一起環遊世界。
黃翠如（Priscilla）與洪永城（Tony）昨日出席活動時，自爆與老公蕭正楠也不擅投資，只會將錢放在銀行戶口：「朋友都叫我哋起碼要做定期，依家就做咗定期，諗住將來退休就攞啲錢嚟環遊世界。」她甜絲絲表示一直也很希望有聯名戶口，婚後終於願望成真：「我哋兩個財政好透明，冇私己錢，每個月佢出糧畀家用我，會特登去攞現金，返到屋企交畀我，我會放番一、兩千蚊喺佢手，話係零用錢。」 至於Tony就笑指曾被玄學師傅批命，指他是「無門夾萬」，以往經常會買些無謂東西，但自有了家庭後便不同了：「有咗小朋友責任唔同咗，依家會有長遠計劃，每個月出糧會放喺阿囡嘅教育戶口。」
洪永城機場拍新劇
談到二人很久未有合作拍節目，Priscilla指Tony現時忙拍劇，Tony即笑謂：「我拍劇好正常，爭騷嘛！」他近日正忙與馬國明等於機場拍攝新劇，有網民將此劇與經典劇集《衝上雲霄》系列作比較，他直言今次與《衝》完全無關，故不能比較。至於Priscilla就表示對工作隨緣：「公司工作都係佛系，其實我咁多年都係咁，隨緣，有老公努力搵錢。」
人人做記者
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