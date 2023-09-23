儲蓄為環遊世界 黃翠如佛系接Job 靠老公搵錢

黃翠如（Priscilla）與洪永城（Tony）昨日出席活動時，自爆與老公蕭正楠也不擅投資，只會將錢放在銀行戶口：「朋友都叫我哋起碼要做定期，依家就做咗定期，諗住將來退休就攞啲錢嚟環遊世界。」她甜絲絲表示一直也很希望有聯名戶口，婚後終於願望成真：「我哋兩個財政好透明，冇私己錢，每個月佢出糧畀家用我，會特登去攞現金，返到屋企交畀我，我會放番一、兩千蚊喺佢手，話係零用錢。」 至於Tony就笑指曾被玄學師傅批命，指他是「無門夾萬」，以往經常會買些無謂東西，但自有了家庭後便不同了：「有咗小朋友責任唔同咗，依家會有長遠計劃，每個月出糧會放喺阿囡嘅教育戶口。」