Edan粉絲「倒戈」 大合唱歡迎林峯

Edan

人氣男團MIRROR成員Edan前晚與林峯出席活動，一眾「爵屎」（Edan粉絲暱稱）為偶像打氣之餘不忘力撐林峯，齊齊高唱他的名曲《愛不疚》，Edan不但不介意，還自言小時候已聽對方的歌，大讚他年輕兼玩得。

林峯、Edan、蔡卓妍（阿Sa）、朱鑑然與吳肇軒前晚在中環出席活動，吸引逾百Fans捧場，林峯到場時，現場包括一眾「爵屎」齊齊唱出他的金曲《愛不疚》，相反Edan抵達時，「爵屎」只是尖叫，非常搞笑！至於被爆與富三代石恆聰分手的阿Sa，事先表明不受訪，似避談分手一事。

對於獲「爵屎」唱歌歡迎，林峯笑說：「我好快有新歌啦！」又透露早前在馬來西亞為新劇《家族榮耀之繼承者》開工，稍後會在港拍攝兩星期。早前太太張馨月帶囡囡Luna到馬國探班大受歡迎，但有網民認為帶細路探班會影響拍攝，林峯表示不同意，認為可以爭取時間陪伴小朋友成長。

笑Anson Lo大鼻鼾 至於Edan對Fans合唱歡迎林峯一事，笑言小時候也有聽對方的歌曲，讚他青春又玩得：「佢首《Chok》都好出名，中學表演都有唱佢啲歌，佢唱歌真係好聽。」他將偕MIRROR隊友到澳洲拍攝綜藝節目，問想跟哪位成員同房，他說：「真係要揀一個就揀Jer，因為大家都鍾意打機。（唔使瞓？）聽聞要好早起身。（唔想同邊個同房？）Anson Lo好大鼻鼾！講笑！」

早前他開騷時將姜濤擺上枱，惹來「姜糖」不滿，連妹妹亦無辜被鬧，他覺得Haters不能控制：「大家明白就會明白，唔想太多負能量，我阿妹心臟強大，我成日話佢肥。（妹妹EQ高過你？）自細阿媽教導出嚟，我哋EQ好好。」對於新歌MV在網上平台的Dislike數字近九成，他一笑置之：「我唔會好在意，如果首歌好多人Dislike，應該會收到好多人同我講好差，但又收唔到。」