娛圈單打：文青女神成箭靶 電影唔收賴地硬

「文青女神」袁澧林（Angela）唔知係咪人紅是非多，近日慘成箭靶。話說當紅炸子雞盧瀚霆（Anson Lo）主演的港產片《釀魂》，上映一個月票房收約600萬元，成績不過不失。但電影監製似乎唔多滿意，多次在社交網發文炮轟其中一名演員沒有參與宣傳，講到明「你將來有幾紅我都唔會尊重」，被網民認為矛頭直指Angela！

皆因網民發現，在片中屬客串性質的Angela既無出席首映禮和戲院謝票，個人社交網亦隻字未提《釀魂》。電影監製則不止一次出文單單打打，包括「其實忙我明嘅……但有份主演連一個post都唔出我自問失望」、「其實我幾討厭有份參與電影但連一點宣傳力都唔畀嘅人」等等，都不知是小器還是賴地硬，令吃瓜的網民樂翻天。

即係咁，身為電影主角，參與宣傳都可謂天經地義之事，照計演員本身都希望電影有好成績，即使合約冇寫明，都會盡量配合。好似發哥咁，跑住步甚至新冠康復後，即時到戲院為《我不是賭神》謝票，十分專業。

之但係，Angela在片中只是特別演出，電影海報連正面相都冇張，對於電影收唔收是否有直接責任，實在令人疑問。難道女神在社交網出個Po就能力挽狂瀾？講到尾，電影好唔好睇先至係最重要，唔通搵到當紅炸子雞參演，就保證狂收6,000萬元票房咩。

反觀ERROR的193就係「真小人」啦，佢早前主演的《陰目偵訊》票房仆直，非但沒有內疚，仲講明唔關佢事，揚言「謝票非義務」，「唔會再到戲院謝票」，哈哈哈。