變空中飛人 歐洲過中秋 張栢芝踩5吋高跟鞋 米蘭街頭狂奔

女星張栢芝前日抵達意大利工作，由於行程緊密，她需穿着5吋高跟鞋在米蘭街頭狂奔趕場，大晒腳力！而昨日於當地完成外國雜誌拍攝後，她便轉飛到法國出席巴黎時裝周，工作忙不停，預計中秋節都要在歐洲度過！

栢芝近年工作忙不停，上月底曾因工作過勞，需要停工休息，至本月初復工，雖曾經歷疲勞過度之苦，但復工後她依然拚搏，早前在內地完成一連串工作後，前日已飛到意大利出席多個活動。前日下午，她佩戴百萬鑽飾，身穿黑色Tube Top黑皮長裙現身手機活動，明艷照人，除了吸引來自世界各地的傳媒拍照外，她亦拿着手機影相，相當識做；活動結束後，因要趕往另一品牌活動，她腳踏5吋高跟鞋於米蘭街頭上演一幕極速狂奔，大晒超強平衡力與腳力，相當厲害！

抵達現場後，栢芝極速「變身」，換上銀色露背晚裝裙，貼身設計，大晒其曲線，令人眼前一亮。她步入活動會場前被粉絲團團包圍索簽名，原本數分鐘的路程，花了多一倍時間。完成工作後，栢芝返回酒店休息，昨日繼續當地行程，今日則會飛到法國巴黎出席時裝周活動，本月29日的中秋節，都應該要在工作中度過。

陳法拉最掛住香港小食 除了栢芝身處米蘭，另一女神陳法拉近日亦到米蘭睇騷，已有好一段日子沒有返港的她，想念香港的朋友之餘，亦很掛念香港的地道小食，更曾想過叫工作人員從香港速運給她，可惜最後未能成事！不過仍成功帶了月餅給她，讓她可以品嘗月餅，歡度佳節。