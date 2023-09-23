獨家消息：無綫有劇開冇人用 朱智賢跟隊離巢 朱晨麗翻生擔正

無綫近年有不少藝人離巢，據知之後會再有小生、花旦外闖。在這個劣勢下，坐了冷板櫈一年多的朱晨麗有幸「翻生」做女主角，「攝位」開拍新劇《反黑英雄》演魅力Madam。至於另一位「朱朱」朱智賢雖然正在拍攝《企業強人》，但已透露與無綫完約後離開，另闢新天地。

近一年多無綫有不少藝人選擇離巢，包括簡淑兒、趙希洛、陳欣茵、伍樂怡、許子萱、黃祥興及陳國峰等，連效力數十年的綠葉蔣志光及秦煌亦決心結束與無綫多年賓主關係。近日無綫與內地平台合作開拍多套新劇，鑑於陸續有藝人離巢導致欠缺人選，邀請外面的藝人亦需花較大資金，加上據知之後仍會有一線小生、花旦相繼離開，面對持續惡性境況，一直備受冷待的花旦如李佳芯及朱晨麗等都有機會「翻生」。

朱晨麗之前惹上不少是非，分別跟龔嘉欣及洪永城鬧翻，高層看在眼裏，是非纏身的她最終被無綫「雪藏」，自從拍完《大醬園》及《美麗戰場》後，已整整一年多沒有拍劇。不過現時無綫正值等人用之時，坐了冷板櫈多時的她終於打破悶局，將拍攝新劇《反黑英雄》。原本該劇其中一位女主角是蔡潔，但因她要拍《法證VI》而未能參演，故劇組以朱晨麗的形象及特質調整劇本，安排由她及姚子羚擔任女主角。據知劇中朱晨麗與陳山聰有感情線，2人讀書時拍過拖但後來分開，長大後重遇，雖然飾演Madam，但朱晨麗的角色絕非男仔頭，硬淨之中又充滿女人味。

約滿堅持完成戲份 至於另一位「朱朱」朱智賢，她在《破毒強人》與蔣志光演夫妻，為救老公而一直死咬陳豪及胡定欣不放，演技明顯有進步，獲觀眾大讚，而她亦一直為《流行都市》擔任主持。不過本報收到消息，她已與無綫結束多年的合作關係，現已正式回復自由身。她於2013年參選港姐後加入無綫，今年正是她入行的第10年。現時她正為新劇《企業強人》進行拍攝，劇中與張曦雯及譚俊彥有不少對手戲，之後亦會隨大隊返內地拍攝實景外景，但她已決定不與公司續約，毅然外闖望有新天地。

朱智賢接受本報獨家訪問時直言：「同公司嘅合約已經完結，喺無綫有10年，一直都喺呢個溫室入面，係時候出去闖吓，考驗自己。」問到是否會完成《企》劇拍攝工作才離開？她說：「作為一個專業演員，會完成晒責任先，套戲拍咗一半以上，會拍到12月中。」她又提到在無綫效力10年，對於離開大感不捨：「平時返公司就好似返學咁，一開始入行乜都唔識，好開心可以喺公司學到好多嘢，希望將來可以將學到嘅技能用番出嚟！」