中文台節目表 翡翠台
9:00 交易現場及深港滬通
9:45 勁歌推介及快樂長門人
10:00 真情
10:30 倚天屠龍記（PG）及宣傳易
11:35 交易現場
11:45 有營煮婦及宣傳易
12:45 交易現場及區區傳關愛
1:00 午間新聞
1:20 流行都市及宣傳易
2:40 交易現場及深港滬通
2:45 拆局專家（PG）
3:45 夢夢貓
4:15 交易現場
4:20 櫻桃小丸子
4:50 Hands Up
5:20 星夢頻道
5:50 財經新聞
6:00 走進西藏．高原之歌及新聞檔案
6:30 六點半新聞報道
7:15 世界觀及天氣報告
7:25 有理說得清
7:30 東張西望及區區傳關愛
8:00 愛．回家之開心速遞
8:30 你好,我的大夫（PG）
9:30 長風渡（PG）
10:30 爸知弊！你嚟湊吖！
11:05 娛樂頭條及環球新聞檔案
11:15 晚間新聞
11:45 新聞檔案及天氣報告
11:55 新紮師兄
12:55 宣傳易
1:00 東張西望
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
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