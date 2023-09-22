涉毒案有毀滅證據之嫌 劉亞仁法院應訊遭掟錢羞辱

相隔4個月再蒲頭的韓星劉亞仁，昨晨現身法院出席涉毒案的拘留前審查後，雙手戴上手銬被押走時，遭市民掟錢羞辱：「留畀你喺監獄使！」見慣大場面的他依然面不改容！

韓國36歲影帝劉亞仁年初驚爆涉嫌濫用麻醉劑異丙酚，其後再被驗出曾吸食大麻、可卡因、俗稱「K仔」的氯胺酮、能用於緩解焦慮症及恐慌症的阿普唑侖（Alprazolam）以及俗稱「藍精靈」的咪達唑侖（Midazolam）等8種藥物及毒品。檢方今年5月向法院申請劉亞仁及其藝術家男友崔河那的拘留令，最終被駁回。檢方持續追查多月，發現劉亞仁曾在美國強迫友人吸大麻而追加他一條罪狀，日前再以他有可能毀滅證據為由，第二度向法院申請其拘留令。

相隔4個月再露面的劉亞仁，於當地時間昨晨約9時35分現身首爾中央地方法院，因涉嫌違反毒品管理法、教唆他人毀滅證據及安排犯人逃走，第2度接受法院的拘留令審查。穿上黑色西裝的他明顯比數月前有精神，卻多了不少白髮，面對傳媒表現從容，更一度露出微笑，為自己給大家添麻煩而道歉，又謂會誠實地接受審查。被問到毀滅證據及強迫朋友吸食大麻等嫌疑，他搖頭否認，說了句「很抱歉」便匆匆步入法院。

唔使拘留所度生日 審查約兩小時後，雙手戴上手銬的劉亞仁被還押等候法院決定是否有拘留的必要。繼上次現身法院時被途人潑咖啡，今次他離開時又有途人把多張10,000韓圜（約60港元）、5,000韓圜（約30港元）及1,000韓圜（約6港元）的紙鈔擲向他，並羞辱他：「留番你喺監獄使！」雖然事出突然，有紙鈔掟落在其身上，但劉亞仁依然面不改容，期間亦有途人爭相執錢。有消息指法院再度駁回其拘留令申請，他可避過在拘留所度過下月6日的37歲生辰。