暢所欲玄：正官格 正官星

官者，管也！權力地位高，名望高，人人皆喜愛。命令別人，名氣旺盛，都是命中的官星在發揮作用。管理能力天分，是官星，能力有多強，數量有多少，都是官星在命中的力量，所以古人對官星比財星更為看重。

正官星，是指老闆、上司、法律、規範，是剋制自己之五行，陰陽相剋為正官星，陽陽相剋或陰陰相剋為七殺星。由於陰陽相剋為有情之剋，老闆上司管制我，法律規矩來約束我，是為有情之相剋，稱為正官星。

有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場，都是正官命格之人，被命運或現實社會驅使而已。天干地支都有正官星，是為正官格之命。你管人，人管你，月令正官星，為最強旺之官格，你的權力地位高，管制別人數量多。女命最喜正官格，正官星是女命的丈夫，正官格的女命，不但是原配妻子，而且丈夫的事業成就高，或丈夫是出身於富貴家庭。男命正官格，事業有成，有自我約束的正直人士，可惜生仔機會多過生女。

打工仔知道上司的生肖與生日，基本上可以知道他的六字，如果有幸知道時辰者，其八字又是正官格，則說明此上司有前程，對下屬有管理天分，賞罰分明，下屬追隨也有前程。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅