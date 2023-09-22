娛樂

郭珮文「騎樓」多面睇

郭珮文身材出眾，當然要大騷特騷。 郭珮文身材出眾，當然要大騷特騷。
郭珮文身材出眾，當然要大騷特騷。
落選港姐「大騎樓」郭珮文身材出眾，最近就拍片大玩「華麗轉身」！片中見她身穿黑色Deep V晚裝裙，外披西裝外套，谷出澎湃心形胸，期間她還扭身扭勢，充滿動感！
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