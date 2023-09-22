林淑敏化身美人魚施誘

處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「大小姐」的林淑敏，昨日化身美人魚，頭戴紅色假髮、身穿珍珠貝殼Bra，加上性感紅唇及迷離眼神，簡直電力四射，不少網友激讚她專業。林淑敏搞笑自嘲：「成個男人咁，呢個世界邊有好似我咁大隻嘅人魚？」