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龍門陣
林淑敏化身美人魚施誘
有網民笑言林淑敏的造型神似「送水輝」。
處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「大小姐」的林淑敏，昨日化身美人魚，頭戴紅色假髮、身穿珍珠貝殼Bra，加上性感紅唇及迷離眼神，簡直電力四射，不少網友激讚她專業。林淑敏搞笑自嘲：「成個男人咁，呢個世界邊有好似我咁大隻嘅人魚？」
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