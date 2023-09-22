娛樂

林淑敏化身美人魚施誘

有網民笑言林淑敏的造型神似「送水輝」。 有網民笑言林淑敏的造型神似「送水輝」。
有網民笑言林淑敏的造型神似「送水輝」。
處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「大小姐」的林淑敏，昨日化身美人魚，頭戴紅色假髮、身穿珍珠貝殼Bra，加上性感紅唇及迷離眼神，簡直電力四射，不少網友激讚她專業。林淑敏搞笑自嘲：「成個男人咁，呢個世界邊有好似我咁大隻嘅人魚？」
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc