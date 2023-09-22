娛樂

張致恒結紮 被嘲「閹人」

張致恒抱着兒子出鏡，透露已完成手術。 張致恒抱着兒子出鏡，透露已完成手術。
張致恒抱着兒子出鏡，透露已完成手術。
藝人張致恒（Steven）與太太雯雯早前迎來第4胎，前晚Steven在社交網直播，透露已進行結紮，表示手術後要「排咗啲貨先」：「因為頭20次都會殘留精子，所以頭3個月都要做避孕措施。」對於有網民叫他「張閹人」，他直斥對方：「無知！」
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc