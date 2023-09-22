張致恒結紮 被嘲「閹人」

藝人張致恒（Steven）與太太雯雯早前迎來第4胎，前晚Steven在社交網直播，透露已進行結紮，表示手術後要「排咗啲貨先」：「因為頭20次都會殘留精子，所以頭3個月都要做避孕措施。」對於有網民叫他「張閹人」，他直斥對方：「無知！」