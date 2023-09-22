陳國峰身兼多職 一腳踢

歌手陳國峰與樂隊「匿名事件」的主唱丁悅前晚出席新餐廳開幕晚宴，他們表示沒有與任何公司簽約。丁悅指目前主要以樂隊身份活動，並自爆男朋友亦是音樂人。陳國峰則自言冇人手，要親力親為：「揀衫、整頭髮都要自己嚟。」並透露現時專注營運社交平台，欲與內地相關人士合作宣傳。