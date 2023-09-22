內地歌手丁噹早前赴洛杉磯拍攝巡演主題曲《夜遊》MV，她穿上比堅尼襯粉紅西裝外套，夠晒火辣。丁噹怕醜表示：「這已經很大尺度，是一字型了，再大尺度就變『零』了！」今次拍攝最特別是到電影《壯志凌雲：獨行俠》的酒吧取景，讓她藉此跟着電影「夜遊」旅行。