獨家追蹤：深閨避債主 王怡然頭耷耷 鬼祟返豪宅

今屆港姐亞軍兼「最上鏡小姐」王怡然（Lynn）的父母在內地經營的補習社倒閉後，被指欠債千萬走佬，令Lynn獲獎後被一班苦主追債，更被爆出在港豪住3萬月租單位。Lynn日前出席活動後，跟莊子璇及王敏慈等在路邊等候公司車離開，期間未見她主動與人攀談，只間中回答身邊宣傳人員的提問，大部分時間都一臉愁容，打扮亦較參選時低調得多。

同車佳麗落車後，王怡然叫司機停在一幢豪宅附近，全程小心翼翼，落車即轉頭往後望，見到有人就下意識低頭，加快腳步走入大廈後才鬆了一口氣。據知，自發生追債事件後，除非是公司活動，否則她甚少獨自外出，所有港姐私下聚會亦極少參與，生怕再惹事端。

王敏慈古裝吸Like 另一邊廂，Lynn的好姊妹、季軍王敏慈當選後深得觀眾歡心，相比起冠軍和亞軍，被指是最實至名歸。早前她重返北京中央戲劇學院繼續學業，並透過社交平台分享一段短片，身穿古裝的她妝容精緻，眼神中充滿戲味，網民紛紛留言：「像古裝那種俠女」、「這張臉太適合演戲了」、「古裝很適合你」。