中娛星動：群起聲討劇組刪戲份 楊洋霸氣鬧粉絲 下令收聲

內地藝人楊洋傳與女星王楚然撻着後負面新聞不絕，近期演出古裝新劇再惹是非。楊洋的粉絲群起炮轟劇組大幅刪減偶像戲份，並把戲份分給其他女角色。粉絲聲討，楊洋卻以四個字鬧爆粉絲，喝令他們收聲！

內地小生楊洋與王楚然合作演出內地劇集《我的人間煙火》後有傳擦出愛火，但戀情未有令他們人氣再攀高峰，反而負面新聞不斷，除了演技捱轟，又傳出王楚然耍大牌。楊洋打算斬纜分手，卻被女方用「私密相」作威脅，未能擺脫是非。

近日楊洋再度孭飛演出古裝劇《凡人修仙傳》，女主角是金晨，開鏡以來拍攝尚算順利，卻突然爆出粉絲得悉劇組竄改劇本，將楊洋戲份大幅刪減，改而為一眾女角色加戲，此舉引起粉絲強烈不滿，群起為偶像發聲。雖然劇集編劇已發長文解釋，並承諾九成場次都落在楊洋身上，但一班粉絲仍怒氣未消，令事件愈炒愈烈。

暴瘦現身機場 粉絲落力聲討，楊洋突然現身粉絲群，並留下「都安靜點」四個字，呼籲大家免生事端。向來敢言的他其實不是首次寸爆粉絲，之前有人批評其化妝師技術不好，他親自回應：「礙你眼了，我爸媽就生這樣！」即使是粉絲也同樣照鬧。

受負面新聞困擾的楊洋近日現身機場，準備由杭州飛往新疆拍攝，身穿綠色外套的他明顯消瘦不少，有粉絲擔心偶像抵受不住精神壓力致體重急降，或會影響健康。