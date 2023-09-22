腸胃炎歸咎食外賣 陳家樂護妻「保命」

藝人陳家樂、黃宗澤（Bosco）、黃德斌與張文傑現身新光戲院，出席英皇電影《紮職2》午夜場，令久違的電影午夜場相當熱鬧，人頭湧湧。Bosco對場內的燒魷魚攤檔最感興趣，重溫以前看電影的情懷，又稱朋友覺得江湖電影戲種充滿回憶，自言十分期待，除了會頻頻謝票，又會與家樂包場請片中「大佬」德斌一同睇戲。他們表示拍落水戲最辛苦，德斌憶述當時正值天氣寒冷的12月，要淋熱水保暖。Bosco則表示與家樂由石灘打到落海：「我哋愈打愈出，全身濕晒，石灘好多貝殼又刮損手腳，而且好凍專登曬太陽保暖，結果曬傷埋！」

半個月急跌8磅

曾參演第一輯的家樂相隔11年拍《紮職2》，表示特別有感覺，又提到明年1月為新戲開工，要減磅演出，見他已消瘦不少。他計劃慢慢減磅，但近半個月患腸胃炎，一下子就瘦了8磅，他說：「冇諗過瘦得咁快，有用『168節食』同做運動，可能腸胃唔好有腸胃炎。（太太連詩雅下廚，令你有腸胃炎？）我一日食好多餐，都有食外賣，老婆整其中一餐，一定係外賣問題，唔關佢事。」至於Bosco透露之後要為《法證先鋒VI》開工，與蔡潔及袁偉豪鐵三角演出。而德斌與王丹妮主持的旅行節目《四遊記》備受關注，他讚製作班底全是年輕人，肯嘗試新題材，合作愉快。