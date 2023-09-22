獨家消息：黎耀祥「劉醒Look」歸位 鄧萃雯傾唔掂數 胡定欣頂上《巾幗4》

無綫經典劇《巾幗》系列第4輯傳拍多時，陣容、拍攝期高度保密，女主角是誰更是個謎。不過，據知現時女主角確定為視后胡定欣，有指鄧萃雯在內地「升呢」，人氣、片酬及片約都多，因此傾不成今次合作。男主角黎耀祥受訪時不諱言定欣是他合作最多的女藝人，大家都是好演員，望觀眾接受他們這對CP。

視帝黎耀祥及鄧萃雯主演的無綫經典劇集《巾幗梟雄》系列一直深受劇迷喜愛，他們於2009年憑劇中角色「柴九」及「四奶奶」登上台慶視帝、視后寶座，連帶同劇其他角色都得獎，包括敖嘉年演的「蔣必文」及麥長青的「梁非凡」，此劇更帶挈他們在內地增添不少知名度，不斷搵真銀。《巾幗4》早於數年前已表示會開拍，但之後盛傳投資方撤資，更因疫情關係令開拍延期多時，數月前黎耀祥出席活動時坦言早已度期，只等劇組正式通知便隨時埋位。

無綫早前公布中期業績出現嚴重虧損，宣布與內地影視巨頭共同製作4大重點劇集，作為救亡劇，《巾幗4》正是其中之一，並落實劇名為《巾幗梟雄之懸崖》。本報收到獨家消息，此劇演員陣容已落實，大隊本月底將到橫店正式進行拍攝，先是進行造型、圍讀工作，10月正式開拍。最令人出乎意料的，是女主角竟然有變，男主角依舊是黎耀祥，女主角則改由胡定欣擔綱，鄧萃雯最終不拍。

其實鄧萃雯近年在內地都略有人氣，之前在內地票房達38億的電影《孤注一擲》有亮麗演出，片中飾演王大陸母親，雖然戲份不多，但憑着一場催淚戲，入木三分的演技獲激讚，再次令她升呢，片約不斷。有網民心水清，指她寧願做配角、客串，亦不願拍電視劇，可能是因為劇酬太少了，加上多年前她與無綫因獎項而結怨鬧翻，亦略有牽連。

「祥定CP」好有默契 至於定欣與祥仔歷年合拍過多套劇集，包括《巾幗梟雄》、《公公出宮》、《大太監》、《法證先鋒III》及《名門暗戰》等，兩人更多次飾演一對。定欣在《公》劇扮演的金香，與祥仔扮演的太監李肅恭因「假鳳虛凰」漸生情愫，劇中更有定欣強吻對方的戲份。而之前在《巾幗》中，兩人亦有咀戲。

祥仔日前「埋位」，在社交網上載開工照，見他以《巾幗梟雄之義海豪情》劉醒造型上陣，並留言：「熟悉的影子，熟悉的地方！都是回憶！」他又與定欣開直播，網民都紛紛留言追問定欣今次是否會做女主角。網民反應兩極，有人留言問為何女主角不是鄧萃雯，對此大感失望，齊聲召喚劉醒、九姑娘這對CP。有網民則力撐「祥定CP」，指他們合作多次有默契，而定欣近年演技超班，有信心她與祥仔擦出新火花。

祥仔接受本報獨家訪問時表示：「其實我仲未收到消息，之前一直話度緊，我真係未知。我哋做演員好被動，公司安排得一定有佢哋嘅考慮，TVB我合作得最多嘅藝人係定欣，之前喺第一集《巾幗》我做柴九，佢就係海棠，之後仲做咗我老婆；《大太監》我做太監，佢又做宮女，合作真係好多，已經好有默契。大家都係好好嘅演員，希望觀眾接受啦！我哋會盡力做好。」