愛嗒球星 遭潑冷水 Kim傳搭上碧咸玩姊弟戀

美國真人騷女王Kim Kardashian的戀情向來備受關注，她自從去年8月與諧星Pete Davidson分手後，感情生活一片空白，而近日有外媒爆Dry了很久的Kim傳出新戀情，與美式足球明星小奧當碧咸（Odell Beckham Jr.OBJ）大玩姊弟戀！

現年42歲的Kim年紀比OBJ大12歲，據知2人有好多共同朋友，有指目前他們正交往中，而去年4月Kim亦有帶兒子Saint睇OBJ出賽，並順道為兒子慶祝生日。OBJ曾與模特兒Lauren Wood拍拖多年，直至今年初分手，2人育有一名1歲多兒子Zydn。

着比堅尼性感出巡 不過，也有報道指Kim目前只想拍散拖，但若是找到真命天子就會認真重投戀愛，目前她只當OBJ是朋友。雖然有新戀情曝光，但網民不太睇好，有網民更留言大潑冷水：「冇一個男人會同一個有4名子女嘅女人發展長久嘅關係。」

Kim懶理緋聞，近日她與兩名網紅好友「全女班」出埠度假，而Kim日前於社交網公開「閨蜜旅遊」照片，相中Kim身穿比堅尼及爛牛仔褲與兩名同以性感打扮的女友出巡。

Kim向來對美式足球明星情有獨鍾，除了曾與美式足球明星Reggie Bush拍拖之外，她於2011年亦曾與美式足球員堪富利斯（Kris Humphries）結婚，不過婚姻僅維持72日。而較早前Kim亦被傳睇中前美式足球明星Tom Brady，不過2人均否認，只稱是朋友關係。