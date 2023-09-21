暢所欲玄：怎麼判斷房子是否「乾淨」？

陰氣重的房子容易影響宅主和家人各方面的運勢，很多人在購買或租住房子前，往往會邀請玄學家來看風水，以求心安。除此之外，利用以下方法能讓你初步判斷一間房子是否「乾淨」。

方法1.留意光線陰暗

光線陰暗的房子，家具或牆壁容易受潮發黴，情況嚴重會影響室內的風水氣場。在風水學上，陰暗的房屋陰多陽少，不能夠積聚足夠的陽氣來維護主人，反而會導致室內的寒氣過重，盜泄主人的陽氣，因此在購房或租房前，可以通過光線的強弱程度來分辨。

方法2.帶狗或貓進去

貓貓和狗狗對陰氣的敏銳度比較高，輕則狂吠提醒主人，重則直接攻擊。如果狗狗剛進房子有異常反應，如恐懼、不安，狂吠，就是在給你的一個信號。貓同樣是有感覺的，能甄別一切不乾淨的東西，把貓貓放在新房，看看牠是不是躁動不安？如果是，盡量遠離。

方法3.憑藉第一感覺

人的第一感覺好重要，進入一間房子後，即使房子的格局看起來清爽，或布局恰當，但就有種說不出的壓抑感和不適。那麼這樣的房子多半是不乾淨的，盡量不要購買或租住，否則會影響心情和運勢。

玄學名師黃楚淇