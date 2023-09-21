歸位再做「星女郎」 徐嬌頑童變美女 嚇到周星馳「縮一縮」

周星馳2008年推出電影《長江7號》，找來內地童星徐嬌反串演兒子「周小狄」，維肖維妙，片中的父子情更感動不少觀眾，日前，徐嬌來港為《長》片展覽活動宣傳，並跟「恩師」周星馳見面。周星馳前日於社交平台晒出相片，更搞笑指徐嬌令他「縮一縮」：「小弟生平歷盡風雨從未退縮，今天卻被嚇得縮了一縮，《長江7號》的頑皮男童周小狄居然變成一個靚女，浩瀚的宇宙不容忽視！」

準備見面禮 之後，周星馳助理Chris亦在社交平台宣布徐嬌正式簽為周星馳旗下，徐嬌亦公布：「彈指一揮間，我回來啦！」還在評論區透露為周星馳準備了三件「7仔」手作公仔作禮物：「見面禮是手作三件套，但不出所料周導對便便情有獨鍾。」

現年26歲的徐嬌，2006年被周星馳選中參演《長江7號》後，雙方合作了長達8年，其後她赴美留學，於今年上半年完成學業，一畢業便再次簽回周星馳旗下，事隔六年再度合作。