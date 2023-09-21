中娛星動：范冰冰劃清界線 李晨轉頭嗒閆妮？

范冰冰日前被發現點讚有關前男友李晨的文章，即有傳他們翻撻，不過冰冰其後在社交網發文劃清界線，笑指「就是滑了一下而已」。昨日又有傳李晨與閆妮撻着，當事人火速出Po否認戀情！

內地女星范冰冰與男星李晨有過一段轟轟烈烈的戀情，男方更曾求婚，但冰冰於2018年捲入逃稅風波，演藝事業陷入低潮，與李晨的4年戀情亦於2019年告終。事隔4年，冰冰日前被發現在社群網站按讚了有關李晨的文章，此舉引來外界不少揣測，更傳出兩人復合，加上冰冰的弟弟范丞丞早前與李晨在內地綜藝節目《奔跑吧》有親暱互動，網民無限放大，在社交平台成為熱話。對於種種傳聞，冰冰日前在社交網回應，直接與李晨劃清界線：「都挺好的，甚麼都好，就是滑了一下而已……」並附上一個哭笑不得的Emoji。

齊齊發功闢謠 另外，網上昨日傳出李晨與內地女星閆妮搭上，稱他們透過好友介紹認識，同樣喜歡衝浪、滑雪，還多次拍得一起外出遊玩，引起熱議。由於他們的緋聞短時間已登上內地網熱搜，閆妮貼出相關話題的截圖，寫明「造謠」，而李晨亦在一分鐘後貼上相同截圖，並加上「假」字，齊齊否認戀情，而雙方工作室亦分別發文闢謠，直指「假的！」