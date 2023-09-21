9月21日(四)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月21日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
鄧小巧血濺泳衣
鄧小巧（左）與陳蕾自爆醜事，為節目添加不少睇頭。
歌手陳蕾亮相鄧小巧主持的頻道音樂節目，互爆𤓓事。陳蕾被爆有次飲醉後拿着膠袋入房睡覺，翌日發現膠袋穿窿，滿地都是嘔吐物。小巧則自爆有次拍MV有落水戲份，但突然月事來潮，拍完後在租借的靚屋內換衫離開，卻忘記帶走留有「痕迹」的泳衣，事後發現屋主已為她洗乾淨，令她大感尷尬，只好請屋主代她丟棄。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230921-0921_00282_054/鄧小巧血濺泳衣
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc