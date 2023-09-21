娛樂

鄧小巧血濺泳衣

鄧小巧（左）與陳蕾自爆醜事，為節目添加不少睇頭。 鄧小巧（左）與陳蕾自爆醜事，為節目添加不少睇頭。
鄧小巧（左）與陳蕾自爆醜事，為節目添加不少睇頭。
歌手陳蕾亮相鄧小巧主持的頻道音樂節目，互爆𤓓事。陳蕾被爆有次飲醉後拿着膠袋入房睡覺，翌日發現膠袋穿窿，滿地都是嘔吐物。小巧則自爆有次拍MV有落水戲份，但突然月事來潮，拍完後在租借的靚屋內換衫離開，卻忘記帶走留有「痕迹」的泳衣，事後發現屋主已為她洗乾淨，令她大感尷尬，只好請屋主代她丟棄。
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