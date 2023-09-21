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累阿儀被雪藏？ 黃榕呻冤枉
黃榕拒絕食死貓，澄清絕非損友。
藝人薛影儀被公司雪藏，黃榕近日被牽連其中！前晚她出席首映時澄清並非損友，她從沒教壞阿儀，之前邀請對方做義工亦不涉及金錢，同時對於阿儀被停工表示擔心，希望對方與公司好好溝通，不會因此與阿儀斷交。黃榕透露對方休息期間，仍在充實自己，暫無經濟壓力。
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