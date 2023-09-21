掂人妻有手尾跟 張敬軒尺寸注目 投訴被騷擾

張敬軒以代言人身份出席英皇珠寶記者會，活動前有網上活動競猜軒仔的戒指圈度尺寸，有粉絲估20厘米，他笑說：「佢哋對size好敏感。」

歌星張敬軒、英皇集團主席楊受成、楊政龍與楊諾思昨日在灣仔英皇珠寶為新品開記者會，身為代言人的軒仔示範首飾外，更為擔任司儀的人妻李靄璣戴上頸鏈，他笑說：「掂到你條頸，今晚會收到林奕匡電話。」

代言6年的軒仔開心新系列一推出已斷市，笑言現在登台會戴齊「架生」一身閃令令首飾，一閃遮三醜。談到在網上進行遊戲讓粉絲競猜他的無名指戒指圈度，有人估20厘米，若有所指，軒仔笑說：「本來好正路嘅，但係佢哋講講吓就有啲騷擾我，我都問番佢哋咩size先。」

軒仔11月將到澳洲進行巡迴演唱會，有10年沒有在當地開騷的他會騷肌，至於除衫就要睇現場反應，他笑說：「依家encore唔係要唱歌，係要除衫。」

碌人情卡捧新星 正籌備演藝學校的軒仔日前為聯校歌唱比賽擔任評判，問到是否趁機揀蟀？他說：「去見識吓先，有啲幾有潛質，約咗下星期面試，好睇好新一輩年輕人，如果有志喺呢方面發展，我會碌盡人情卡，自己都會親自同佢哋上堂。」問到是否擔任校長？軒仔自嘲只是校工，並指演藝學校雖沒有文憑，但會保就業。對於尹光將開騷，網民希望軒仔做嘉賓？他說：「好呀，但撞咗澳洲巡迴，或者我搞個AI張敬軒現身支持。」