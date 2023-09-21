相愛相殺 互爆秘密 陳瀅醉酒急Call 哭訴JW變心
藝人陳瀅與王灝兒（JW）最近到外地拍旅遊節目，兩人相愛相殺，互揭私隱！陳瀅大爆JW鼻鼾聲驚人，JW則公開陳瀅醉酒實錄，曾向她哭訴「你唔愛我啦」，令JW要急急買花氹番。
周嘉洛、陳瀅、JW及朱敏瀚（朱仔）早前到泰國清邁拍攝無綫旅遊節目《約埋班Friend去旅行》，感情要好的四人感性談心期間突然互爆大鑊，陳瀅指JW的鼻鼾驚人：「我用咗200幾蚊買咗個鼻鼾App，可以錄低鼻鼾聲，起身睇見錄低咗5、6個鐘，我懷疑你打鼻鼾嘅次數多到整Hang咗個App，Hang到冇晒啲嘢！」JW亦不甘示弱，反爆陳瀅醉酒實錄：「佢無啦啦打電話嚟，喺度喊話：『You don't love me anymore！』我好無奈啦，跟住買咗紮好貴嘅花送去佢屋企，提醒佢我係愛佢。」其後JW因玩輸遊戲要接受大懲罰，吃光所有杧果，她叫苦連天說：「呢個遊戲對我嚟講好辛苦，因為我已經便秘咗幾日！」陳瀅再次爆料：「喺鏡頭後面，佢喺度喊住話：『我屙唔到屎呀！』」之後JW忍不住對天大嗌：「Let me shxt tonight！」場面爆笑。
整蠱周嘉洛報仇
另外，四人又一齊玩水，其中嘉洛和朱仔晒肌玩人造衝浪機，但型不過十秒就被人造浪衝跌，反而女將陳瀅大晒超強平衡力。而在此行中，嘉洛的大頭蝦性格盡現，他在衝浪期間不慎弄掉友情手繩，逛夜市時又突然發現遺失銀包，幸好製作組早已幫他拾回，但陳瀅與JW為報復嘉洛欺騙他們未能同遊泰國，又刻意收起銀包，陳瀅笑言：「呢個係佢嘅報應，等佢擔心多陣。」直至返回酒店才物歸原主。
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