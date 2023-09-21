相愛相殺 互爆秘密 陳瀅醉酒急Call 哭訴JW變心

周嘉洛、陳瀅、JW及朱敏瀚（朱仔）早前到泰國清邁拍攝無綫旅遊節目《約埋班Friend去旅行》，感情要好的四人感性談心期間突然互爆大鑊，陳瀅指JW的鼻鼾驚人：「我用咗200幾蚊買咗個鼻鼾App，可以錄低鼻鼾聲，起身睇見錄低咗5、6個鐘，我懷疑你打鼻鼾嘅次數多到整Hang咗個App，Hang到冇晒啲嘢！」JW亦不甘示弱，反爆陳瀅醉酒實錄：「佢無啦啦打電話嚟，喺度喊話：『You don't love me anymore！』我好無奈啦，跟住買咗紮好貴嘅花送去佢屋企，提醒佢我係愛佢。」其後JW因玩輸遊戲要接受大懲罰，吃光所有杧果，她叫苦連天說：「呢個遊戲對我嚟講好辛苦，因為我已經便秘咗幾日！」陳瀅再次爆料：「喺鏡頭後面，佢喺度喊住話：『我屙唔到屎呀！』」之後JW忍不住對天大嗌：「Let me shxt tonight！」場面爆笑。