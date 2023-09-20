網民睇唔過眼！賓艾佛力親熱挨前妻 被轟漠視老婆感受

荷里活男星賓艾佛力（Ben Affleck）與天后妻子珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）自去年7月結婚以來屢傳婚變，近日有狗仔隊拍得賓佬與影星前妻珍妮花嘉娜（Jennifer Garner）在車中舉止親密，被網民鬧爆唔理老婆感受！

賓佬與露柏絲早於2003年因合作拍戲而撻着，不過翌年已分手，其後他與另一「珍妮花」、女星珍妮花嘉娜因合作而擦出愛火，並於2005年結婚，女方更為他誕下3名子女，可惜他們於2018年分開。3年後，賓佬突然與露柏絲愛火重燃，並於2022年結婚，夠晒峰迴路轉！

攬實逛跳蚤市場 由於子女關係，賓佬與嘉娜經常見面，一直保持友好關係，近日他們便被拍得與女兒一家三口在車中有說有笑，他更笑笑口將頭靠在前妻肩上，一副冧樣！照片在社交網瘋傳，掀起兩極討論，有網民認為離婚夫妻在子女面前扮演好父母角色實屬正常，但亦有網民認為他對前妻過分親密，沒有理會現任妻子的感受。大批「花生友」等睇露柏絲發火，但前日有狗仔隊拍得她與賓佬在洛杉磯攬到實行跳蚤市場，感情未受影響。

至於嘉娜則被影到做好事，當時她見到一名赤腳露宿者，即二話不說除鞋讓他穿上，更跪下替他穿襪，由於鞋子尺寸不合，她向狗仔隊提議買鞋送給露宿者，有記者受嘉娜的愛心感染，免費送上自己的鞋子，並將車上的毛氈、恤衫及褲一同送出。