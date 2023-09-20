暢所欲玄：睡床擺設宜忌

解決了睡床擺位，也不能忽略其他細節。

床底通風為妙：睡床如採用升高地台式設計，再於地台放床褥，會有較多小毛病。建議選擇床底透風的四腳睡床款式，床架高於地面，讓床底有空氣流動。

睡床上忌用吊燈：想於睡房裝設水晶吊燈亦無不可，但必須避免設在坐卧之處的上方，尤其是睡床中央更是大忌，易導致婚姻不穩、健康受損。其實所有燈飾應避免設於睡床中央，以免出現手術之象。床頭天花設的燈飾，因為射燈聚光於頭頂，容易令居住者患上輕微毛病。宜在床頭櫃兩端裝設座枱燈，另應選光線柔和的燈泡，因為卧室屬陰區，不宜過分光猛，以免令陰陽氣場失衡。

睡床對鏡礙健康：睡床對鏡，半夜醒來看到自己的影像，對睡眠質素及精神健康有影響；而在風水學上，睡床對鏡容易帶來頭暈等問題。建議睡房的鏡子以布簾遮蓋，又或將鏡子裝置在衣櫃門內，有需要時才打開使用。

電器應遠離睡床：電視與睡床的距離至少要有5呎以上，因電器的磁場會影響腦電波，臨睡前要將電源關掉。

床尾可掛婚照：人像照片要避免對着任何尖角，否則受煞氣所侵，會削弱夫婦運勢。如欲於睡房掛結婚照，較理想位置為床尾。

堪輿學家麥玲玲師傅