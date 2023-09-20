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夏雨任兒子自由發揮
夏雨和盧海鵬是當年EYT的中流砥柱。
藝人夏雨及陳百祥（阿叻）等前晚出席《2023 EYT好友會聯歡晚宴》。夏雨笑指近年處於半退休狀態，遊手好閒，與太太周圍去玩，但就很少留意兒子黃奕晨的作品：「呢一行好靠自己，有興趣咪堅持落去，幾時紅，冇人知。」至於阿叻就直言節目培育出很多人才，雖然有些舊拍檔已離世，但自言對生死看得開。
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