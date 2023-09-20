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巫苡萱充飽電 火辣回歸
台灣啦啦隊「樂天女孩」成員巫苡萱近日於社交網上載近照，並寫道：「我回來了！將近一個月的旅程，充飽快樂的me。」只見身穿白色緊身小背心的她，充滿陽光氣息，最震撼莫過於其回眸一笑的側身相，32D湯碗胸贏盡焦點。
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