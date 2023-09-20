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馬浚偉加場在望 飯盒有着落
忙為11月演唱會備戰的馬浚偉，曾自爆零歌酬，除非加場才有歌酬，他開心透露門票賣得非常好，笑言希望可以食到枝竹火腩飯：「只要加開到一場，我就有飯盒食啦！」日前他為聾人羽毛球錦標賽做頒獎嘉賓，還親身落場與參賽者切磋，他說：「希望社會多加關注及支持殘疾運動員，令佢哋有足夠資源同支援發展運動。」
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