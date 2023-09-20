前港姐朱千雪2019年與圈外男友Justin結婚，幸福滿瀉，她透過社交平台分享4年前拍下的婚照，表示因為相片是由菲林機拍下，近日才收到相片。見她穿上婚紗展露幸福笑容，內心喜悅無可掩飾。朱千雪表示雖然是遲了4年的相片，但感謝幫她拍下這張相的攝影師。