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朱千雪婚照遲到4年
前港姐朱千雪2019年與圈外男友Justin結婚，幸福滿瀉，她透過社交平台分享4年前拍下的婚照，表示因為相片是由菲林機拍下，近日才收到相片。見她穿上婚紗展露幸福笑容，內心喜悅無可掩飾。朱千雪表示雖然是遲了4年的相片，但感謝幫她拍下這張相的攝影師。
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