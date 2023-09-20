母校將停辦 李芷晴想重遊舊地

無綫新咪神李芷晴同校學長、學姐有已故張國榮、蔡卓妍（阿Sa）等，其中阿Sa在校園4樓有一間「蔡卓妍學生活動室」。對於位於灣仔的玫瑰崗中學將於25/26學年完結後停辦，李芷晴接受《東張西望》訪問時大感不捨，因母校充滿回憶，有意回校探望老師及重遊舊地。