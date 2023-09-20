姚焯菲返港在即 疑思鄉病發
本周五17歲生日的「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）將從新西蘭返港，其官方後援會「小菲象」昨日公布將展開一連串慶生應援活動。除了之前在九龍塘港鐵站的5個大型廣告燈箱外，亦安排20輛車身貼上慶祝Chantel 17歲生日廣告的的士遊勻全港，而本月24日則大搞「免費乘車日」，部分廣告的士免費接載乘客，並會全程播放Chantel的歌曲，花費約6位數，而當日舉行的生日會，Chantel會與特別嘉賓相約200位「小菲象」會員大玩遊戲。
此外，尖沙咀彌敦道清真寺外巴士站設「心意牆」應援燈箱，收集Fans送給Chantel的祝福，並將文字或圖片融入燈箱設計中；本月29日則舉行簽書會。
Chantel亦更新社交網，上載多張照片並留言：「mocks done！see you soon！」其「睡公主」look亦首度曝光。另有網友發現她與朋友玩視像的截圖中「扁晒嘴」，有人留言叫她不要哭，惹來她思鄉病發的揣測。
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