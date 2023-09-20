新劇一后三王 衛詩雅打爛Dry缽 拍拖喇！

女星衛詩雅於新劇中周旋3男，試勻3種類型男友，過足戲癮。承認蜜運中的她，拍拖以來獲男友遷就，理解其工作模式，每逢她投入開工，便要接受短暫「分手」的「詩雅戀愛方程式」。

衛詩雅（Michelle）在ViuTV愛情喜劇《Food Buddies》中有3位「男友」作對手，她指與白只合作最開心，讚對方有魅力、反應快，令她獲益良多；柯煒林最紳士和有禮貌，拍攝愛情動作戲份亦讓她很有安全感。至於唐浩然（Jacky）雖然演出經驗淺，但很聰明，不斷吸收，令人留下最深印象是他對拍拖10年的女友相當專一，凡事顧及女友感受，其中拍攝一場原本劇本沒有的咀戲，雖然只是蜻蜓點水式錫錫，Michelle也笑稱：「佢係好乖男友，唔拍親熱戲，錫我都擔心佢要跪玻璃。」Jacky承認凡有親熱場口會事前向女友備案，因不想女友不開心。問到若由他演出柯煒林的角色，要拍愛情動作戲可會接受？他即說：「要同女友傾，唔想先斬後奏，怕傷害佢，相信佢會理解係我職業需要。（會推戲？）荷里活片就接，Viu都接，哈哈！」

Michelle感情空白多年，終傳來好消息，她表示有了解中的男友，認為拍拖最緊要溝通：「因為我一拍戲，就變咗另一個人，我最緊要工作。（開工就要短暫分手？）會，千祈唔好影響工作，要足夠成熟，要就我多啲，理解我生活作息時間。」她自言將來婚後，也會問准老公才接拍親熱戲。

唐浩然捱凍除褲犧牲大 另外，談到Jacky的角色有自主性感官經絡反應（ASMR）問題，對開汽水聲好迷戀，他笑稱行為跟黐線僅一線之差，劇中還要露械，尺度相當大膽：「全劇啲男人露上身，唯獨我露下身，都做足安全措施，不過見到剪影，都驚過唔到電檢。」Michelle指他除褲大犧牲，因拍攝時天氣寒冷只得幾度，又讚他準備熱湯給工作人員好貼心，不過由於拍攝場地距離廁所較遠，令他被大家「抱怨」，十分搞笑。