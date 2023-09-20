中娛星動：劉亦菲陷虐戀 抱女「凸」擊醫院

「神仙姐姐」劉亦菲日前被發現抱着神秘女孩現身醫院，一身簡單打扮被讚仙氣滿瀉，加上玲瓏浮凸好身材，網民紛紛洗版大讚她保養得宜。

劉亦菲新劇《玫瑰故事》正在趕拍，故事講述她周旋於佟大為、林更新、霍建華及彭冠英4位男主角之間，強大卡士令劇迷大為期待，當中她與霍建華及林更新兩段虐戀備受關注，更一度登上社交網熱搜。而官方海報以劉亦菲掛帥，身穿黃色露肩裝的她在大朵玫瑰襯托下，名副其實人比花嬌。

重演張曼玉角色 《玫》劇改編自同名小說，37年前曾被搬上大銀幕，並由周潤發及張曼玉領銜主演，今次由劉亦菲重演女主角「黃亦玫」，Fans自然引頸以待，其角色一生雖有4男相伴，但命運坎坷，培養出獨立、自我的個性。扮演其初戀情人兼職場夥伴的彭冠英，早前與劉亦菲上演激吻戲碼，演來甜蜜自然，搞到不少Fans呷醋，紛紛在網上詐型，「劉亦菲我真的吃醋了」更火速成為潮語！

近日再有Fans巧遇劉亦菲開工，於內地一間醫院拍攝，身邊有一位小女孩，相信是交代她帶女睇病的情節。相關短片在社交網瘋傳，36歲的劉亦菲身穿簡單白背心襯灰色外套，身材玲瓏浮凸，被讚保養得宜如少女，網民紛紛留言：「穿出神女的氣質」、「真人又白又瘦，躋在人群裏依然很炸眼」。