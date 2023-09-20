獨家探班：孖劉佩玥黃智賢崖邊標汗 陳展鵬斜坡扭打 抽筋！

陳展鵬昨日為無綫劇拍外景，動作擔當的他透露早前連續10小時拍攝打鬥戲，拍到腳抽筋；同劇的林夏薇則在網上甫片風騷宣布已拍畢自己的戲份，難怪身旁的展鵬喊咁口。

藝人陳展鵬、劉佩玥（Moon）、黃智賢及張頴康昨日在懸崖邊為劇集《逆天奇案2》拍攝一場追捕戲，展鵬與黃智賢在烈日下身穿長袖衫及防彈背心，拍到大汗淋漓。展鵬表示這不算辛苦：「之前劇組黑雨同打風都要開工，熱過依家都試過，如果拍古裝仲辛苦。」他在劇中有不少打鬥場面，透露其中一場更拍到腳抽筋：「我以為嗰場係由斜坡打到去平地，點知係連續10個鐘都喺斜坡打，仲要邊碌邊打，真係未試過，之前落過雨，地下又滑又跣，我着錯鞋，應該着釘鞋，個鞋底拍完磨到蝕晒，我冇受傷都算係身手敏捷，不過返到屋企就抽筋。」

雖然工作忙碌，但展鵬之前仍湊女返學，認真廿四孝老竇，他說：「因為佢啱啱開學，轉咗老師同同學，怕佢唔適應，但佢適應得好快。」他稱劇集快將煞科，不過之後要到內地、馬來西亞及美國工作，但會抽時間跟女兒共慶中秋節。

林夏薇搶先煞科勁風騷 至於同劇的林夏薇已完成所有戲份，她在社交網的限時動態上載一條跟展鵬的短片，得戚地表示「先煞為敬」，展鵬則配合地扮喊。不過林夏薇亦不是輕鬆休息，她已隨即離港工作，其社交網上載她一身名牌在機艙的照片，並寫道：「新的工作行程開啟」。

另外，Moon指今次的懸崖戲是因之前下雨而延至昨日才拍攝，她在劇中的角色負責搞笑，沒有動作戲。提到早前生日開睡衣派對，並收到99朵玫瑰，有網民猜測是緋聞男友周志文所送，她揭盅其實是女閨蜜送贈。