世巡落幕 難捨難離 BLACK PINK感動爆喊 派定心丸不解散

韓團BLACK PINK去年展開的世界巡唱，經過近一年長征，終於在前日圓滿落幕。成員不禁落淚，並向樂迷派定心丸，承諾組合會展現更帥氣的面貌，暗示絕不會因續約問題而解散！

爆紅全球的BLACK PINK於上月慶祝出道七周年，自去年10月起在首爾為世界巡迴演唱會揭開序幕後，便在全球34個都市演出66場，總入場人次高達180萬，締造K-Pop女團巡唱最高紀錄。四女於上周六及日移師首爾高尺天空巨蛋舉行最後兩場Encore演出，歷時近一年的巡唱正式落幕。兩場首爾騷共招待約3.5萬人，尾場獲韓團Big Bang成員太陽、女團Red Velvet、aespa及TWICE的成員熱捧，Girl's Day成員惠利也特地到場撐好友Rose。

Lisa熱褲再捱鬧 外界一直關注四女與YG事務所續約與否，日前傳出泰籍成員Lisa兩度拒絕事務所提出的天價續約金，因而有指首爾騷可能成為組合最後演出。除了Jisoo之外，Rose與Jennie及Lisa在尾場演出至尾聲時也不禁爆喊，Jennie表示回望這一年，很想跟隊友們說：「辛苦了！」又謂沒想到原來BLACK PINK已走了這麼遠的路，她又承諾巡唱結束後，組合將會以更帥氣的面貌再跟大家見面，似乎是想向樂迷大派定心丸，暗示即使有成員不續約，組合也不會解散。

另外，Lisa的舞台服裝再次惹起爭議，她在首爾演唱會上，因身穿的熱褲短到十足打底褲，再加上趷籮及擘髀等大膽舞姿，再次引起部分粉絲抨擊，在網上留言狠批她「有必要露成這樣嗎？」、「場內還有未成年觀眾！」甚至有網民揶揄她是在為下周參加的巴黎大尺度性感歌舞騷熱身。前日於Lisa的Solo表演環節時，官方攝影師在近拍過程中，不慎摔落六層階梯，當時Lisa與舞蹈員被嚇到一度暫停動作，隨後快速繼續表演，攝影師自行爬起身並拿起裝備退場。