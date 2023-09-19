暢所欲玄：龍體

從事風水的業者，通常都將山與水稱之為龍，何解以龍來作比喻？因龍的形態千般萬狀，變化無窮，而山水也一樣形態無定，時而由大而小，時而又由小而高大，時而順行，又時而逆行，時而轉向，時隱時現，猶如龍之見首不見尾，潛藏飛躍，變化莫測，故以龍作比喻也。

通常以泥土作為龍的肌肉，以流水作為龍的血，以草木作為龍的毛髮，以石作為龍的骨骼，所以，觀山如觀人，看山是否肢腳齊全，有否破、崩、斷裂，泥土是否大量流失，山體是豐盈或是瘦骨嶙峋，山上草木青葱定是草木疏落，甚至寸草不生呢！

山體雖然整齊不缺，但又要看其精神狀態，感覺其是否靈活定遲鈍，是精神奕奕定無精打采？所以，觀看山川形態精神，必須親身到達現場細心體會，靜心欣賞，不止要用眼觀看，更加要用心去領會方可。當中便衍生出強龍、福龍、生龍、順龍、進龍、死龍、弱龍、退龍、逆龍、病龍、刧龍、殺龍……等等。所以，人們一定是選擇生龍、順龍、進龍，如此便可福蔭後人富貴，但若不幸選了病龍、劫龍、殺龍，必定招致家破人亡，更不可能要求富貴了。

玄學家伍立群