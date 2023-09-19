9月19日(二)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月19日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
林潔淇演繹人生悲歌
無綫歌唱真人騷《中年好聲音2》參賽者林潔淇人生坎坷，經歷乳癌折騰之後，其愛女於兩個半月大時被保母虐待致命，對其打擊甚大，沒料後來連細女也險些出事：「因為婚姻破裂，佢個姑姐抱住佢衝去露台想掟佢落街，當時我用盡全身力量攬住佢衝出門口。」眼淺的主持車婉婉也被其故事感動到喊。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230919-0919_00282_075/林潔淇演繹人生悲歌
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc