娛樂

林潔淇演繹人生悲歌
無綫歌唱真人騷《中年好聲音2》參賽者林潔淇人生坎坷，經歷乳癌折騰之後，其愛女於兩個半月大時被保母虐待致命，對其打擊甚大，沒料後來連細女也險些出事：「因為婚姻破裂，佢個姑姐抱住佢衝去露台想掟佢落街，當時我用盡全身力量攬住佢衝出門口。」眼淺的主持車婉婉也被其故事感動到喊。
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