娛樂

魏浚笙自彈自唱 引女埋身
男星魏浚笙的新歌《失約巴黎》揼本遠赴法國拍攝MV，更獲法國駐香港總領事館在官方平台發文力讚，以「Wonderkid」形容他，令他超級驚喜。他在巴黎街頭拍攝busking場口時，吸引很多女士上前寒暄及拍合照，而他自彈自唱的場口看似有型，不過他自揭是有「幕後代彈」。
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