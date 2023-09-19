娛樂

黎燕珊為舞台劇 減十幾磅
黎燕珊、焦媛、李龍基等前晚欣賞粵劇《李後主》，黎燕珊透露為舞台劇已減掉十多磅，她稱門票已差不多售罄，就算辛苦減肥及排練也感值得。而焦媛則同時為兩套舞台劇綵排，她表示因為一套喜劇一套悲情，搞到她精神分裂。
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