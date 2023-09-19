9月19日(二)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月19日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
黎燕珊為舞台劇 減十幾磅
黎燕珊、焦媛、李龍基等前晚欣賞粵劇《李後主》，黎燕珊透露為舞台劇已減掉十多磅，她稱門票已差不多售罄，就算辛苦減肥及排練也感值得。而焦媛則同時為兩套舞台劇綵排，她表示因為一套喜劇一套悲情，搞到她精神分裂。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230919-0919_00282_073/黎燕珊為舞台劇--減十幾磅
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc