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周子瑜上下全開攞人命
女團TWICE台灣籍成員周子瑜近日隨隊到德國柏林開騷，她上載身處當地的照片，見她穿小背心激罕性感，露出香肩和纖腰，再配搭牛仔短裙，全身上下都咁搶鏡，引來網友激讚：「用美貌把我給漂亮死了，打算怎麼對我負責？」
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