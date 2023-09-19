周子瑜上下全開攞人命

女團TWICE台灣籍成員周子瑜近日隨隊到德國柏林開騷，她上載身處當地的照片，見她穿小背心激罕性感，露出香肩和纖腰，再配搭牛仔短裙，全身上下都咁搶鏡，引來網友激讚：「用美貌把我給漂亮死了，打算怎麼對我負責？」