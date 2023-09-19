獻唱經典 愈諗愈開心 龍婷靠「煇黃」走江湖

《中年好聲音》歌手周吉佩、龍婷與李佳昨日聯同資深歌手仙杜拉與雷安娜，為《情牽煇黃經典演唱會》進行綵排。龍婷透露屆時將會獨唱兩首歌，又會跟周吉佩及李佳合唱經典歌《世間始終你好》，她稱自己是聽「煇黃」歌曲長大，並靠他們搵食：「我以前喺東北，佢哋啲歌已經好紅，如果我唔識唱佢哋嘅歌，我係搵唔到食㗎！（可以喺佢哋嘅紀念演唱會中獻唱算係圓夢？）當我知道呢件事，愈諗愈開心。」

仙杜拉想唱足全晚 另外，龍婷將於下月在旺角麥花臣舉行兩場個唱，她近日乘透明車出巡，分別在灣仔、中環、沙田及旺角獻唱為個唱宣傳，她坦言重返昔日街頭表演的地方感觸良多：「我喺旺角表演咗年幾，2018年7月殺街後都有諗唔知幾時再有機會喺度唱歌，當時疫情返去旺角睇一眼都會忍唔住喊，今次見番好多老街坊同粉絲都好感動同開心。」

至於仙杜拉與雷安娜今次專程由加拿大返港，仙杜拉稱已有4年未有回港，對上一次踏上香港舞台更是相隔8年之久，故今次回港很開心：「我都好想唱多幾首歌，但大會唔畀，我希望可以有晚係任我唱。」