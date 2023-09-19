全新編曲挑戰「心魔」 炎明熹獲克勤教路 帶飯煲開騷

炎明熹在下月舉行的處女演唱會誓要衝破困擾多時的心理障礙，慶幸Gigi有「奶爸」李克勤傳授秘技，她將在後台準備好電飯煲，開騷前食碗白飯，充滿力量挑戰「心魔」。

「人氣王」炎明熹（Gigi）將於下月在九展Star Hall舉行處女個唱，兼顧學業與工作的她心情複雜：「最大難題係要挑戰心理障礙，心理障礙令自己冇自信，經常覺得自己唔得，例如第一首單曲《真話的清高》有個真音位自己非常之驚，其實我唱到，但就畀佢kick一kick，每次唱呢首歌都好驚。」演唱會中《真》會重新編曲，務求戰勝「心魔」。

Gigi亦表示多謝一班前輩包括楊千嬅、葉蒨文、李克勤等以不同方式支持，其中《聲夢傳奇》「奶爸」李克勤傳授獨門開騷秘技，她說：「都係聽李生教導，會喺演唱會準備白飯，以前喺《聲夢》太大壓力又食好少嘢，所以冇力氣，唱歌老師都話一定係食白飯先得，所以開騷會帶定電飯煲喺後台煲飯，開騷前食一碗飯。」

心動挑戰雜耍 演唱會中Gigi有十多分鐘的歌舞演出，但最想在演唱會表演的會留到下次，她笑說：「時候到就會攞出嚟，可能係雜耍，因為見到徐佳瑩前輩喺舞台上表演雜耍好勁。」最近成為大學生的Gigi自言沒有引起同學注意：「可能我嘅打扮，大家認唔出我，大家都好專注學業。同學都好照顧我，識咗幾個新朋友。」