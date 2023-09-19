陳奕迅好身手 被唱歌耽誤

陳奕迅（Eason）最近忙於舉行世界巡演，早前就到了美國紐約開騷，他除了歌藝了得，原來亦是一個運動健將，在這次美國之行，他一有時間就於當地踩單車、健身、打桌球等，真係十項全能，運動細胞發達，難怪網民都說他是被唱歌耽誤的運動健將。