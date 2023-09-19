娛樂

陳奕迅好身手 被唱歌耽誤

陳奕迅一得閒便去做運動，難怪肺容量那麼大。 陳奕迅一得閒便去做運動，難怪肺容量那麼大。
陳奕迅一得閒便去做運動，難怪肺容量那麼大。
陳奕迅（Eason）最近忙於舉行世界巡演，早前就到了美國紐約開騷，他除了歌藝了得，原來亦是一個運動健將，在這次美國之行，他一有時間就於當地踩單車、健身、打桌球等，真係十項全能，運動細胞發達，難怪網民都說他是被唱歌耽誤的運動健將。
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