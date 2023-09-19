蔡思貝專注單身 為「星」途落足料

視后蔡思貝工作多多，拍劇以外近來更一嘗做旅遊節目主持，而身為周星馳「鐵粉」的她繼續鋪路做「星女郎」，為了理想不惜放下男女私情：「專注工作、專注單身！」

蔡思貝、何廣沛、游嘉欣及陳嘉慧等昨日為無綫熱播劇《你好，我的大夫》宣傳，蔡思貝父母帶同愛犬到場支持。思貝受訪時高興表示：「播咗5集，好多人已經話為咗我哋深深不忿，係好事嚟，大家會上心，好開心。」與何廣沛合演一對的她，指對方角色性格純品但固執，笑指現實中絕不接受固執男友：「執着嘅人好難溝通。」另問到早前她首次到澳洲拍攝旅遊節目時主動「求偶」，她笑言沒有收穫：「都係專注工作、專注單身。」

到於何廣沛則表示有留意觀眾意見，指大家也不明為何程嘉應（蔡思貝飾）會這樣幫固執的他：「所以大家會繼續追睇落去。」他笑指本人並不固執，故今次角色很有挑戰性。問到女友對他演出有何評語？他笑謂：「佢覺得吸收到好多中醫知識。」

而該劇收視成績相當不錯，上周首播錄得最高22點收視，而資訊節目《東張西望》則以最高23.7點跨平台收視，穩坐收視榜首，周日晚的《思家大戰》錄得最高23.1點，於周末收視榜獨佔鰲頭。

自導自演冧星爺 另方面，身為周星馳「鐵粉」的思貝，日前親自拍短劇，為電影《長江7號》15周年推出的紀念公仔「7仔」作宣傳，當正「7仔」係寵物一樣照顧，然後再拎另一系列的「食神」公仔，用火雞姐公仔還原「瀨尿牛丸」一幕，成段片落足心機，即獲周星馳轉發，看來距離成為「星女郎」之路又近了一步。