點名Stanley傾心事 姜濤開工一粒鐘 腳浮浮見暈

姜濤

人氣王姜濤昨日到電台完成訪問後現身答謝粉絲支持，但精神麻麻，步履不穩，一度要助手攙扶。他上車時暈一暈，要出手撐着車身，嚇壞現場數百粉絲！

男團MIRROR成員姜濤昨日到電台接受訪問，吸引數百「姜糖」（粉絲暱稱）守候，有人更於早上6點已到場霸位。昨午約一時，姜濤乘坐七人車直駛後門的停車場，「姜糖」一度湧入電台範圍，要工作人員維持秩序。約一小時後，完成訪問的他隔住鐵欄與「姜糖」打招呼及鞠躬答謝支持，並表示身體不適，故未能簽名。他站在遠處讓傳媒拍照，面色麻麻而且步履不穩，要由助手攙扶，上車時更暈一暈，要撐着車身借力上車，未有接受訪問。

節目中，他分享演唱會的騷後感，坦言籌備時對主題欠缺頭緒，後來想到用自己的名字「濤」，加上向來喜歡李小龍名句「Be Water」以及《鏡中鏡》的「我是濤」，於是向監製作出提議。今次開騷，他在舞台上顯得相當享受，直言特別笑多一點，希望令粉絲開心。他坦言再上舞台有壓力，但亦覺得是證明自己的機會，會給演唱會的表現60、70分，並指了解到自己與別人的差距，所以會努力做好基本功，好好練歌及跳舞，下一階段希望多唱情歌及輕鬆歌曲。

盼「神秘人」填詞 提到在演唱會以《我只在乎你》送給台下的媽媽，令她感動到喊，他笑言當晚被媽媽的低胸裝嚇倒：「可以唔使咁低胸嘅，有少少畀佢嚇親。」演唱會高潮是嘉賓林海峰現身，姜濤說：「佢係我呢行裏面最想了解嘅人，覺得佢好神秘，準備咗啲嘢同佢講，但係冇機會問佢，想問吓佢對我嘅睇法，將來想搵佢寫詞，因為佢真係好勁。」自言有點反叛的他，演唱會中也有自己的堅持，問到入行後稜角可有被磨平？他說：「受到批評、語言攻擊都有迷失過，呢個係人生課題，要學識搵番自己，保持初心。」除了出新歌，他又透露將與MIRROR隊友到外地拍攝團綜，私心最想與「大哥哥」Stanley同房互訴心事。