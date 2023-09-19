攜手拿督打造馬六甲地標 M Tower璀璨面世 李嘉欣回味光影

M Tower是馬來西亞的標誌性項目，李嘉欣亦有份參與設計。

女星李嘉欣有份參與盛泰國際在馬六甲「一帆風順」M Tower的地產發展計劃，她將環保及關愛概念投入創意中，與拿督攜手打造馬六甲地標性發展項目，迎來未來生活中的重大轉變。

「大美人」李嘉欣到馬來西亞盛裝出席M Tower啟動典禮儀式，此乃盛泰國際為慶祝馬來西亞成立60周年，創始人兼主席與首席執行官拿督梁詩麗以及李嘉欣合力打造的亞洲標誌性項目。盛典在「又見馬六甲」劇院舉行，以煙花匯演宣布「一帆風順」計劃的M Tower正式啟動，近500名國際及本地嘉賓獲邀參與見證盛事。

當晚魔幻時刻是拿督梁詩麗為李嘉欣特別作曲鋼琴演奏。在播出李嘉欣的演藝生涯剪輯影片後，大屏幕緩緩滑開，嘉欣在舞台中央現身，嘉賓以熱烈掌聲歡迎她。對於近距離看「M字」煙花，嘉欣說：「一個接一個的大型煙火，近到恍如在頭上發放，感覺超級震撼！放煙火都必定是開心的事情，相信每個女孩子都喜歡看漂亮的煙花，我亦不例外。」她又分享最難忘的煙花匯演是童年時到尖沙咀海旁、人逼人擠在現場看煙花：「今次自己有份參與這個項目的標誌設計，所以覺得這場開幕煙花特別璀璨耀眼！」

看過演藝生涯的剪輯影片後，嘉欣說：「記憶中，我拍過大約40至50部電影，之前演過的每一個角色都有很多回憶，亦曾好好地活在每一個角色之中。如果問我哪部戲的拍攝過程最深刻，當然是古裝片吧！因為那時剛入行就要立刻跳到馬背上馳騁，而且有時馬匹知道你不善騎術會欺負你，不懂策騎又要裝懂，其實心裏驚到不得了！」

融入環保理念 她表示很高興可以成為馬六甲「一帆風順」項目M Tower的一員，因為看到了該項目的創新意念及發展潛力。拿督梁詩麗分享了將馬六甲轉變為國際城市的願景、最新的創意發展藍圖「希望之城」，亦表達了對M Tower面世的興奮，她非常感激李嘉欣在落實M Tower的概念過程中投入創意和努力。

M Tower集酒店和住宅於一身，採用拿督梁詩麗和李嘉欣共同打造的Indochine中南半島設計理念。今次是兩人首次攜手合作，對設計和材料選擇都非常嚴謹細緻，更特別注重環保概念，包括節省能源、減少碳足迹等，這對嘉欣來說意義重大，因為她是可持續發展的積極支持者，而梁詩麗表示：「我們將迎來生活中的重大轉變。」

M Tower正式啟動，場面盛大。 拿督梁詩麗與李嘉欣觀賞「M字」煙花，賀M Tower面世。 李嘉欣回顧演藝生涯，每個角色都讓她難以忘懷。