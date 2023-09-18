Drake擅用醜照做封面 荷爾鬧爆：完全唔型！
加拿大樂壇天王Drake最近推出新單曲碟《Slime You Out》，而他竟然用上奧斯卡金像影后荷爾芭莉（Halle Berry）於2012年出席Kids' Choice頒獎禮時被淋鬼口水的狼狽照片作為單曲碟的封面，因而被荷爾於網上鬧爆！
荷爾日前於社交網站留言說：「有時你必須成為更強大的人……即使你是一個女人！」粉絲即時問她這句說話是否因為Drake用了她的照片故有感而發？荷爾即回應宣洩不滿：「沒有經我准許用張相，那樣做完全唔型，因此這就是我今天的貼子所說明。當你敬佩的人令你失望時，你必須成為更偉大的人並繼續前進！」雖然荷爾擺明不滿Drake的做法，但他的粉絲仍然撐偶像沒做錯：「你可以在網上搜尋器找到那張相。我完全看不到有甚麼問題！」
鬧爆保安失職
另方面，Drake今年舉行的巡唱自開始以來，粉絲就以不同形式包括掟Bra、手機及書本上台滋擾他，而日前他於美國開騷期間就有一名男狂迷突然衝上台，Drake見狀第一時間推開他，之後粉絲伸手表示善意要求與其握手，Drake應要求握手後企圖搭住膊頭帶他落台，事件發生數秒後才有一名保安施施然上台，強行拉走狂迷。此時Drake忍不住於台上炮轟保安失職：「你哋保安唔做嘢？」並爆粗稱他的動作「慢過X」。
人人做記者
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