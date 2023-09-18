Drake擅用醜照做封面 荷爾鬧爆：完全唔型！

荷爾日前於社交網站留言說：「有時你必須成為更強大的人……即使你是一個女人！」粉絲即時問她這句說話是否因為Drake用了她的照片故有感而發？荷爾即回應宣洩不滿：「沒有經我准許用張相，那樣做完全唔型，因此這就是我今天的貼子所說明。當你敬佩的人令你失望時，你必須成為更偉大的人並繼續前進！」雖然荷爾擺明不滿Drake的做法，但他的粉絲仍然撐偶像沒做錯：「你可以在網上搜尋器找到那張相。我完全看不到有甚麼問題！」